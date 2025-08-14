徳島市の阿波踊りは、8月14日も踊り子たちによる熱い乱舞が繰り広げられ、まちは踊り一色に包まれました。徳島市の阿波踊りは、14日も踊り子たちの熱気にあふれ、有料演舞場だけでなく、おどり広場や無料演舞場も、多くの観光客らで賑わいました。（記者）「阿波踊り4日目。時刻は午後8時を過ぎたころですが、まちは踊り天国と化しています」また、無料演舞場の新町橋演舞場では、大勢の観光客が「にわか連」に参加し、「見る阿呆