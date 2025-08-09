私はミク34歳。同い年の旦那（ヤスタカ）と小学5年生の息子（トウマ）と3人で暮らしています。旦那も私も働いているので毎日忙しい日々を送っています。日頃の疲れを癒すために、有名な温泉地へ家族でやってきました。旅行先では思うようにいかないことばかり。私の意見を聞いてくれない旦那にイライラがたまっていた私は、ちょっとしたことがきっかけでとうとうキレてしまいました。そして旅行から帰ってきたあとも、私たち夫婦は