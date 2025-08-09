インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは、現役で活動している女性芸能人を対象に「うさぎ顔でかわいい女性芸能人」ランキングを投票で募っています。2025年8月6日時点で集まった1728票でのランキングを紹介します。3位は俳優の吉岡里帆さんでした。回答者からは「色白でかわいい。元気なイメージが印象的」「表情が豊かでかわいいし、スタイルもいい」「