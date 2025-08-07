Ｊ１で２位の鹿島は７日、天皇杯４回戦福岡戦（３〇２）での勝利から一夜明け、１０日のＦＣ東京戦（味スタ）に向け、茨城・鹿嶋市内で調整を行った。＊＊＊福岡戦では１２０分の激闘を制し、ベスト８進出を決めた。前半と後半のアディショナルタイムに１点ずつを浴び、２―２で延長戦突入となったゲームは、延長後半１１分の鈴木優磨のゴールで決着がついた。鬼木達監督は、９０分で仕留められなかったことに悔しさ