「このまま“都合のいい女”で終わってしまわないか、心配なんです」【もっと読む】菊池風磨率いるtimeleszにはすでに亀裂か…“容姿イジリ”が早速炎上でファンに弁明元乃木坂46の女優、白石麻衣（32＝写真）の大ファンというスポーツ紙芸能デスクはそうボヤく。その白石は現在、藤木直人（53）主演の連ドラ「最後の鑑定人」（フジテレビ系=水曜夜10時）に出演中だ。「白石さんは2020年に乃木坂46を卒業してから10本ほどのドラ