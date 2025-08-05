今夏の移籍市場で、もっとも注目を集める選手のひとりがレアル・マドリードFWロドリゴ・ゴエスだ。かつてCLマンチェスター・シティ戦で歴史に残る大逆転劇の立役者となったこの24歳も、クラブでの居場所をなくしつつある。『as』はロドリゴ残留の可能性が高まったとも報じているが、依然として移籍の噂は消えていない。米『ESPN』によると、どのクラブとも未だ具体的な交渉には発展していないものの、情報筋はやはりプレミアリーグ