¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥åÅÏÉô·ú¡Ê52¡Ë¤¬14Æü¤Þ¤Ç¤ËYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥åÅÏÉô¤¬¤¤¤Ä¤«ÃÏ¾åÇÈ¤Î¥°¥ë¥áÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤òÌ´¸«¤Æ¥í¥±¥Ï¥ó¤¹¤ëÈÖÁÈ¡×¤Ë½Ð±é¡£Âç¼ê¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡×¤Î¥«¥¹¥¿¥à½Ñ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÅÏÉô¤Ï¡Ö°Õ³°¤È¤ß¤ó¤Ê¤ä¤é¤Ê¤¤¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤À¤è¤Í¡£·ë¹½¥«¥¹¥¿¥à¤Ç¤­¤ë¤Î¤è¡¢¥ª¡¼¥À¡¼¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢¤Æ¤ê¤ä¤­¥Þ¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥¬¡¼¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥ºÂ¿¤á¤â¤Ç¤­¤ë¤·¡£¥Õ¥£¥ì¥ª¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¤Î¥¿