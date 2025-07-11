幻冬舎の編集者、箕輪厚介氏が10日までに、自身のX（旧ツイッター）を更新。石破茂首相の「なめられてたまるか」発言に冷静にツッコミを入れた。石破氏は千葉県船橋市で9日に行った街頭演説で、米国のトランプ政権との関税交渉に言及する中で、「これは国益をかけた戦いです。なめられてたまるか！私たちは言うべきことはたとえ同盟国であっても正々堂々言わなければならない」などと語気を強め、マイクを手に発言した。箕輪氏は