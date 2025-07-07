子どもの大学進学は、家庭にとって大きな節目となります。特に世帯年収が600万円程度の家庭では、学費や生活費の負担が重くのしかかることもあるでしょう。そのため、奨学金の利用を検討する家庭も少なくありません。しかし、奨学金の借入額や返済計画を誤ると、将来的に家計を圧迫するリスクもあります。 そこで本記事では、世帯年収600万円の家庭が後悔しない奨学金の借り方をするためのポイントを解説します。 世