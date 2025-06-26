湘南は２６日、ＦＷ福田翔生（２４）がデンマーク１部ブレンビーに完全移籍することを発表した。７月５日のアウェー神戸戦が出場可能な最後の試合となり、７月６日に離日する。福田はクラブを通じ、コメントを発表。「湘南ベルマーレに関わる全ての皆さん約２年間本当にありがとうございました。ファン、サポーター、スタッフ、チームメイトの皆さん、いつも背中を押してくれて、どんな時も支え続けてくれてありがとうございまし