95マイル以上の打球＝ハードヒット数はメジャー最多【MLB】メッツ 4ー3 ドジャース（日本時間3日・ロサンゼルス）ドジャース大谷翔平投手は2日（日本時間3日）、本拠地で行われたメッツ戦で今季23号を叩き込んだ。試合を終えた段階で、本塁打以外にも長打率や得点数でリーグ1位を記録している。さらに、“本物のパワー”を示す数値でも堂々のメジャートップに君臨。今季のさらなる進化をのぞかせる指標とはいったい……？大