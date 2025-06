Metaが2026年末までにAIを使って広告作成を完全に自動化することを目指していると、アメリカ経済紙のWall Street Journalが報じました。Metaはすでに広告事業にAIを導入していますが、この試みが成功すれば広告事業のタスクほぼすべてをAIに委ねることができるようになります。Exclusive | Meta Aims to Use AI to Fully Automate Ad Creation - WSJhttps://www.wsj.com/tech/ai/meta-aims-to-fully-automate-ad-creation-using-ai