中国国防部の蒋斌報道官はこのほど、中央軍事委員会が既存の教育研究機関の調整と再編により、中国人民解放軍陸軍兵種大学、中国人民解放軍情報支援部隊工程大学、中国人民解放軍合同後方支援部隊工程大学の3校を設立することを決定したと発表した。北京青年報系のメディアである北青政治知新媒体は、その背後にある狙いを分析する記事を発表した。まず、2024年7月に開催された中国共産党第20期中央委員会第3回全体会議（三中全会