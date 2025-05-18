°¦¾ð´Ø·¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Éâµ¤¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê·ë²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤Ï¡¢Éâµ¤¤·¤ä¤¹¤¤½÷À­¤ÎÆÃÄ§¤È¡¢´Ø·¸¤¬Îä¤á¤ëÁ°¤Ë¼è¤ë¤Ù¤­ÂÐºö¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ú¼«Ê¬¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Î·çÇ¡¡Û¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤ä¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ËÍê¤ê¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Éâµ¤¤ËÁö¤ê¤ä¤¹¤¤½÷À­¤ÎÆÃÄ§¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤ò³°Éô¤«¤é¤Î¾µÇ§¤Ë°ÍÂ¸¤µ¤»¤ë¤È¡¢¿·¤¿¤Ê¿Í¤«¤é¤ÎÃíÌÜ¤ä¾µÇ§¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÚËþÂ­¤Ç¤­¤Ê¤¤´¶¾ð¤ÎÂÐ½èË¡¡Û´¶¾ðÅª¤ÊËþ