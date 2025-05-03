¡ÚC.A.T. Versatile-8 SMG¡Û 4·î21ÆüÈ¯Çä ²Á³Ê¡§39,930±ß Á´Ä¹¡§585mm/690mm¡Ê¥¹¥È¥Ã¥¯Å¸³«»þ¡Ë ½Æ¿ÈÄ¹¡§200mm ½ÅÎÌ¡§2,000g¡ÊËÜÂÎ¤Î¤ß¡Ë ÃÆ´Ý¡§6mm BB¡Ê0.2～0.25g¡Ë ÁõÃÆ¿ô¡§93È¯ ¿ä¾©¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡§7.4V 2000mAh 30C¥ê¥Ý¥Ð¥Ã¥Æ¥êー ¼ïÊÌ¡§¥µ¥Ö¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó ¡ÖC