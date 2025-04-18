大阪市内でエアガンを持った男が繁華街をうろつきながらライブ配信し、府警から事情聴取される騒ぎがあり、全日本トイガン安全協会（STGA）が「法規制につながる」と声明で懸念を示した。「This is toy gun！」。この男は、街中で長い銃身の黒いエアガンを取り出し、あちこちを歩き回って、おびえた様子の外国人観光客にこう説明する。周囲から「やば、怖...」との声が上がったが...開催中の大阪・関西万博の会場にも近く、テロへ