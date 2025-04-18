ものまね芸人のコージー冨田（58）が、18日放送のフジテレビ系『サン！シャイン』（前8：14）に生出演。糖尿病により、目がほぼ見えなくなったことを公表した。【写真あり】笑顔で…番組出演を告知する今のコージー冨田コージーは、おなじみのタモリものまねで「おはようございます。一旦コマーシャルいきます」とニヤリ。糖尿病により「目がほぼ見えない」と公表した理由について「悩んでいる方もいらっしゃると思うので、ポ