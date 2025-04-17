2児の母でタレントの柳原可奈子（39）が17日、自身のインスタグラムを更新。「#幼稚園弁当 #幼児弁当」のハッシュタグを付け、わが子への手作り“イースター弁当”を披露した。【写真】「うさぎちゃん可愛い」「彩りがキレイ〜」手作り“イースター弁当”披露の柳原可奈子「チーズのうさぎさんとイースターエッグを飾ったよ ピンクのうずらはゆかりで染めました 笑」と、弁当箱にはうさぎや卵、星などをかたどった、楽しげで彩