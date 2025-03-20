グループ「ＥＶＥＲＧＬＯＷ」の中国人メンバーのイロン（２５）がデビュー後６年間収入がないと告白した。イロンは１８日、ファン疎通プラットフォーム「ｂｕｂｂｌｅ（バブル）」を通じてファンと会話していたところ、「舞台がとても好きだが、収入はゼロ」として「デビュー後、今まで一度も精算を受けたことのない給与０ウォンの勤労者」と明らかにした。また「この職業をやめたくはない」として「ツアー公演はファンに舞台をお