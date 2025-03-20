テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２０日、１９日に東京ドームで行われた「ＭＬＢ東京シリーズｂｙＧｕｇｇｅｎｈｅｉｍ」でドジャースがカブスを６―３を破ったことを特集した。スタジオには元メジャーリーガーの岡島秀樹氏が出演。試合を解説し、さらに番組では今後、ドジャースが獲得を狙う日本人選手を話題にした。その中で岡島氏は、ヤクルトの村上宗隆内野手、巨人の岡本和真内