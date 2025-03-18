40歳ターナーと22歳アームストロングがスカイツリーに40歳のベテランも22歳の若手も、日本で行きたい名所は一緒だったようだ。ドジャースとの開幕戦「MLB 東京シリーズ by Guggenheim」のために来日しているカブスのジャスティン・ターナー内野手とピート・クロウ＝アームストロング外野手が、東京スカイツリーを訪れ、その自撮りショットが話題を集めている。スカイツリーの展望デッキには、一部ガラス張りの床が設置されてお