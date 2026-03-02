かつて勤務していた高校で教え子だった女性にわいせつ行為をしたとして、諭旨免職となった大阪府立高校の元教諭の男性について、2019年に通報があったにもかかわらず、教育委員会が調査義務を怠っていたことが住民監査請求で明らかになった。女性が2025年に再び通報したことで、府教育庁（府教委）はようやく調査を実施した。その際、元教諭は事実関係をおおむね認めたという。女性側が求めていた退職手当の取り消しは棄却されたも