法則とは、一定の条件下で成立する規則性や関係性を指す。そのため、時代や場所を問わない普遍的なものとして、職場や家庭生活に応用することができる。政治・教育ジャーナリスト清水克彦さんの著書『知って得する、すごい法則77』（中公新書ラクレ）で紹介されている77の法則の中から、ビジネスシーンで使える4つを紹介する――。写真＝iStock.com／baona※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／baona■会議がだらだらと長引い