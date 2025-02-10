元世界2階級王者で、現在はフェザー級を戦場にする亀田和毅（33＝TMK）がYouTube「TMKBOXTV」に出演。現在のフェザー級に「“バケモン”はいない」と分析した。WBC世界フェザー級タイトルマッチで、スティーブン・フルトン（30＝米国）がフィゲロアを破って戴冠した。WBAのニック・ボール（27＝英国）、WBOのラファエル・エスピノサ（30＝メキシコ）、IBFのアンジェロ・レオ（30＝米国）の3王者に新しい顔触れが加わった