イスラエルのネタニヤフ首相が訪米した際、トランプ米大統領にプレゼントした「黄金のポケベル」/Israel Government Press Office（ＣＮＮ）イスラエルのネタニヤフ首相が先週、訪米した際、トランプ米大統領に「黄金のポケベル」を贈り物としてプレゼントしていたことがわかった。イスラエルの情報筋が明らかにした。今回の贈り物は、昨年９月にイスラエルがレバノンで実施した作戦を暗示するものだった。イスラエルは、イランが