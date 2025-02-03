全日本スキー連盟は３日、男子ワールドカップ札幌大会（１４〜１６日、大倉山ジャンプ競技場）のメンバーを発表した。８度五輪に出場したレジェンド・葛西紀明（５２）＝土屋ホーム＝らが名を連ねた。今季はＷ杯下部のコンチネンタル杯を転戦。１０戦全てでポイントを獲得し、開催国枠でのＷ杯札幌大会の出場権を得た。予選を通過すれば、自身が持つＷ杯個人出場のギネス記録「５７８」を更新する。▽出場選手小林陵侑（Ｔ