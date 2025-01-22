徳島県鳴門市出身の舞踊家 故・檜瑛司さんが県内の民謡や祭りを後世に伝えるために残した資料を集めた特別展が徳島市川内町の阿波十郎兵衛屋敷で開かれています。阿波民俗芸能文化保存会が、檜さんが書き残した県内各地の芸能や文化を多くの人に知ってもらい未来へ残していこうと開いたものです。会場には、檜さんの記録ノートや写真など約150点が展示されています。徳島市上八万町の宅宮神社の「神踊り」で歌われる歌を、イ