札幌・すすきののホテルで2023年7月、頭部のない男性（当時62）の遺体が見つかった事件で、逮捕・起訴された親子3人のうち、父親の2回目の裁判が1月15日に札幌地裁で開かれています。殺人ほう助や死体損壊ほう助などの罪に問われているのは、田村修被告（61）です。起訴状によりますと、修被告は2023年、のこぎりやキャリーケースなどを購入し、娘の瑠奈被告に提供。さらに、瑠奈被告を事件当日に車で送迎したほか、瑠