12月10日に支給された、民間企業のボーナスに該当する国家公務員の“期末手当”。自民党総裁の石破茂首相は「341万円」を手にすることになったのだが、今年10月に就任したばかりとあって、高額なボーナス支給に世間の風当たりは非常に強い。【写真】「茂ってる」石破首相、衝撃の“フサフサ”ビフォーアフター「なんか仕事した？」先日の衆院選で自民党が大敗を喫するなど、党首としての資質を問われている石破首相。ネット上