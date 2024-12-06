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浅香唯、デビュー「同期」の中山美穂さん訃報に絶句「信じられない」

by ライブドアニュース編集部

  • 浅香唯が6日にInstagramを更新し、デビュー同期の中山美穂さんを追悼した
  • 突然の訃報に「信じられない思いと悲しい気持ちでいっぱいです」と投稿
  • 中山さんとの思い出に触れ、「会ってありがとうが言いたかった」とつづった

◆浅香唯がデビュー同期の中山美穂さんを追悼

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中山美穂さんが死去

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