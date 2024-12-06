斎藤元彦知事デイリー新潮

疑惑絶えぬ斎藤元彦知事 絶縁した親族が激白していた相続トラブル

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 兵庫県知事選を巡る疑惑が浮上した斎藤元彦知事をデイリー新潮が取り上げた
  • 斎藤氏と絶縁した親族は9月の取材で、相続トラブルを告白
  • 斎藤氏の祖父の遺産を巡り、斎藤氏側から「一方的攻撃」を受けたという
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