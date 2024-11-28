左からゆうちゃみ、フワちゃん、あのちゃん東スポWEB

フワちゃんが活動休止して3カ月半 あのちゃんとゆうちゃみの株うなぎ上りか

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • フワちゃんが活動休止して28日で3カ月半がたったと、東スポが報じた
  • バラエティー番組では、あのちゃんとゆうちゃみが確固たる地位を築いたそう
  • 2人には「礼儀正しく、マジメ」といった意外な共通点があるとのこと
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