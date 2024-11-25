前知事の斎藤元彦氏（47）が返り咲いた先の兵庫県知事選。2期目に突入した斎藤県政だが、斎藤知事のパワハラ疑惑などは県議会の調査特別委員会（百条委員会）による調査が継続中だ。いっぽう知事選が終わった直後には、“訴訟バトル”も勃発。とりわけ注目を集めているのは、斎藤氏を応援していた「NHKから国民を守る党」の立花孝志党首（57）と、百条委員会の奥谷謙一委員長（39）の対立だ。NHKなどの報道によれば、奥谷氏は11月2