政治ジャーナリストの青山和弘氏が１６日、ＡＢＣテレビ「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」に出演した。番組では、高松市観光大使の元グラビアアイドルの女性との不倫報道を報じられた国民民主党の玉木雄一郎代表について取り上げた。国民民主が主張する「１０３万円の壁」の改正に注目が集まる中でのスキャンダル報道に批判の声が集まっている。出演者の北斗晶が「足を引っ張られるのが分かっていても不倫はやめられな