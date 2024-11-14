J1のFC町田ゼルビアは14日、産業能率大学に所属するGKカウン・ゼン・マラ（22）の2025シーズン加入が内定したことを発表した。カウン・ゼン・マラは身長190cmという大型GK。東京生まれで東京ヴェルディのジュニアユース、ユースを経て産業能率大へ進学した。ヴェルディユースでは、パリ五輪で主将を務めた藤田譲瑠チマ、山本理仁らとプレーしている。特徴的な名前が目を引くが、彼の父親マウン・ミャトゥさんはバレーボールの元ミ