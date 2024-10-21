9月28日、神田正輝が情報番組『朝だ! 生です旅サラダ』（ABCテレビ制作、テレビ朝日系、以下『旅サラダ』）のMCを卒業して3週間経った。「新体制」が定着しつつあるなか、インターネット上では、現在のレギュラーメンバーに厳しい声が寄せられている。神田は、1997年から2024年9月末までの27年間、総合司会を務めた。10月からは、神田の後任は置かず、これまでサブ司会だった松下奈緒が総合司会を務めている。「番組の出演者は