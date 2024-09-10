アウェーで中国と対戦サウジアラビア代表は、現地時間9月10日に北中米ワールドカップ（W杯）アジア最終予選の第2戦で中国代表と対戦。前半途中にサウジアラビアMFが中国選手の腹部を足裏で蹴り上げ退場した。ファンからは「何してるんだ」「退場は妥当」と注目が集まっている。サウジアラビアは最終予選で日本、中国、バーレーン、インドネシア、オーストラリアと同組。5日に行われたアジア最終予選の初戦インドネシア戦ではホ