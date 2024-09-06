焼肉レストラン「安楽亭」は9月6日から、「秋のタン祭り」を開催する。牛タンメニューを牛タンの日特別価格で提供する。安楽亭 「秋のタン祭り」 【関連記事】ステーキ宮、9月10日から「大粒牡蠣フライ」提供開始、毎年人気の商品、広島県産の牡蠣を使用、あわせて想い出ハンバーグ第3弾「ふわとろチーズハンバーグ」発売9月10日は、9(牛)と10(たん＝テン)で牛タンの日としている。安楽亭では牛タンの日に合わせ、様々な牛タンメニ