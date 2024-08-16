米イリノイ州のシカゴ・オヘア国際空港で先月30日、飛行機に乗り遅れた女がブチ切れ、フロンティア航空のスタッフにPCモニターを投げつける暴挙に出た。当時の様子を捉えた動画はSNSに投稿され、米ニュースメディア『New York Post』などが伝えて拡散している。【この記事の動画を見る】シカゴ警察によると、事件が起きたのは先月30日午前7時45分頃で、31歳の女（名前は明らかにされず）がフロンティア航空の運航する飛行機に乗り