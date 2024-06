Googleが毎年恒例のPixelデバイスを発表するイベント「Made by Google」を、日本時間の2024年8月14日2時に開催すると発表しました。GoogleはこれまでMade by Googleを毎年10月に開催していたため、「信じられないほど早いタイミングでイベントが開催される」とメディアは報じています。Google announces early August 13 event for Pixel 9 and Pixel Watch 3https://9to5google.com/2024/06/25/made-by-google-2024/Google announ

◆宣伝動画「AI… meet IX at Made by Google」も公開された 動画のワンシーンで、スマートフォンの側面に配置されている物理ボタンらしきものが確認できる