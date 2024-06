Googleが毎年恒例のPixelデバイスを発表するイベント「Made by Google」を、日本時間の2024年8月14日2時に開催すると発表しました。GoogleはこれまでMade by Googleを毎年10月に開催していたため、「信じられないほど早いタイミングでイベントが開催される」とメディアは報じています。Google announces early August 13 event for Pixel 9 and Pixel Watch 3

https://9to5google.com/2024/06/25/made-by-google-2024/Google announces surprise Pixel 9 hardware event in August - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/6/25/24185767/google- pixel -hardware-ai-event-august-dateGoogle surprises with August 13 product launchhttps://mobilesyrup.com/2024/06/25/google-surprises-with-august-13-product-launch/Made by GoogleはGoogle純正デバイスであるPixelの新製品を発表するイベント。2023年10月に開催された前回のMade by Googleでは、Pixel 8シリーズやPixel Watch 2、Android 14などが発表されました。Google Pixel 8/8 Pro・Pixel Watch 2・Android 14が発表されたGoogleの新製品発表イベント「Made by Google ‘23」まとめ - GIGAZINEそんなMade by Googleを、2024年8月13日に開催するとGoogleがメディア関係者に招待状を配布しています。なお、Made by Googleの基調講演は太平洋標準時で8月13日10時(日本時間で8月14日2時)から開催予定です。イベントはアメリカのカリフォルニア州マウンテンビューにあるGoogle本社で開催されます。なお、Made by Googleは2022年に初めて開催されており、最初の1回目と2回目(2023年10月開催)はサンフランシスコで開催されていたため、2024年は開催時期と場所の両方が変更になったということです。以下の動画はMade by Google開催をアナウンスするためにGoogleが公開した宣伝動画で、タイトルは「AI… meet IX at Made by Google(Made by Googleにて、AIが9と出会う)」というもの。タイトルに含まれる「9」という数字は、Google純正 スマートフォン であるPixelシリーズの次期モデルが「Pixel 9」であるためだと思われます。AI… meet IX at Made by Google - YouTube実際、動画のワンシーンで スマートフォン の側面に配置されている物理ボタンらしきものが確認できます。2024年のMade by Googleで登場が予想されているデバイスは以下の通り。◆Pixel 9シリーズミドルレンジモデルのPixel 9のほか、ハイエンドモデルのPixel 9 Proにはより大画面になったPixel 9 Pro XLが追加されるというリーク情報があります。Pixel 9 Pro XLは「Komodo」というコードネームで開発されており、メモリ(RAM)はPixel 9 Proと同じ16GB、ストレージは128GB、ディスプレイは6.73インチとiPhone 15 Pro MaxおよびiPhone 15 Plus(6.69インチ)に近いサイズ感になる模様。以下の写真の左から、Pixel 9、Pixel 9 Pro、Pixel 9 Pro XLです。カメラはPixel 9 ProとPixel 9 Pro XLはトリプルレンズカメラを搭載しており、3つのカメラすべてが50メガピクセルで、0.5倍、1倍、5倍のズームが可能とのこと。なお、Pixel 9はRAMが12GBで、ストレージが128GB、デュアルレンズカメラは0.5倍と1倍ズームが可能。ディスプレイサイズは6.24インチで、Pixel 9 Proよりもベゼルが大きくなっているそうです。なお、3つのモデルはすべてディスプレイのリフレッシュレートが120Hzとなっています。この他、折りたたみ式のPixel Foldの新モデルが「Pixel 9 Pro Fold」という名称で登場するとリークされています。Googleの第2世代折りたたみスマホ「Google Pixel Fold 2」の開発段階の画像がリークされる、画面はスリム化されカメラバーも大幅変更か - GIGAZINE◆Pixel Watch 3Pixel Watch 3も、ケースサイズが45mm(Pixel Watch 3は41mm)のPixel Watch 3 XLが登場するというリーク情報が飛び出しています。Pixel Watch 3 XLのディスプレイサイズは1.45インチで、Pixel Watch 2と比べると厚みが1mm増している模様。また、Pixel Watch 3では既存のバンドとの互換性がなくなるそうで、「GoogleはPixel Watch 3に合わせてバンドシステムをわずかに変更し、微妙に大きくなっている」とのこと。リークされたPixel Watch 3のレンダリング画像が以下で、見た目はPixel Watch 2から大きな変更がありません。◆Pixel Buds Pro 2GoogleはPixel Buds Pro 2の開発にも取り組んでいるとのことですが、詳細は不明です。なお、前モデルとなるPixel Buds Proは2022年5月に発表され、同年の7月に発売されました。Pixel Buds Proは2023年秋に会話検出機能や聴覚の健康状態を維持するための機能、Bluetoothの通話帯域が2倍になり通話音がより豊かでクリアになるスーパーワイドバンド機能、ゲームプレイ時の遅延短縮機能など、大規模な機能追加が行われています。