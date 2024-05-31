俳優の川口春奈が主演、木南晴夏、畑芽育が共演する、TBS系金曜ドラマ『9ボーダー』（毎週金曜後10：00）の第7話が、5月31日に放送された。【ドキッ】川口春奈×松下洸平のキスシーン第7話は、誕生日会を終えて長野へ戻っていた九吾（齋藤潤）が、正式に大庭家に住むことに。父・五郎（高橋克実）からの突然のその知らせに、七苗（川口春奈）、六月（木南晴夏）、八海（畑芽育）は驚きながらも受け入れ、九吾の引っ越し準備