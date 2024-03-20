リーグアン】スタッド・ランス 2−1 メッス（日本時間3月17日／スタッド・オーギュスト・デローヌ）【映像】伊東も「え？」“謎の警告”が提示された瞬間謎の警告に思わずスタッド・ランスFW伊東純也は苦笑いを浮かべた。日本代表の快速ウインガーがフリーキックを蹴ろうとすると、審判から唐突にイエローカードが提示されたからだ。これに視聴者は「なんで今のカード」と困惑した反応を残している。21分、スタッド・ランス