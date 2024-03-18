Snow Man目黒蓮の快進撃が止まらない。3月7日、故・ジャニー喜多川氏による性加害問題の影で、旧ジャニーズ事務所のタレントの広告起用をストップしていたキリンホールディングス（HD）が、目黒蓮と直接契約を結ぶ形で「キリン午後の紅茶」CMへの起用を継続し、新商品のCMにも起用する予定だと発表した。キリンHDは「問題に直接関与のないタレントに活躍の機会が与えられないことは、タレントの人権を尊重する観点で悪い