松本人志も小沢一敬も、“言葉”で自滅した――。連日、ワイドショーが煽り続けている『ダウンタウン』松本人志VS週刊文春。「新しい情報がないまま、出演している弁護士やタレントがどちらが優位かを読み解く“疑似法廷”化しているのが今の情報番組ですよ」と情報番組のデスクでさえ少し自嘲気味だ。「でも、数字（視聴率）が跳ねるんで、今のところやっている感じですね」と付け加える。言葉で、当事者が“しくじった”。松本も