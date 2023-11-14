高卒1年目で1軍マウンドを経験した齋藤響介オリックスに、またも剛腕が現れた。ルーキーイヤーを終えた18歳の齋藤響介投手は、9月26日、西武戦（京セラドーム）でプロ初登板初先発。150キロを計測するなど、4回を無失点に抑える好投を見せ「球の伸びが違う」「これからが楽しみ」とファンの度肝を抜いた。フジテレビ系スポーツニュース番組「S-PARK」のNEXTブレーク部門では、山本由伸投手、山崎颯一郎投手が齋藤を選出。山本