大学卒業後と同時にスタートした会社員人生。多くの人は60歳で引退しますが、38年間の間に勝ち組・負け組の間には年収差「600万円超」もの大きな差が生じるようです。しかし、誰もが羨む圧倒的勝ち組サラリーマンも「老後も安泰」とはいかないようです。詳しくみていきましょう。大卒サラリーマン「勝ち組」と「負け組」の圧倒的給与差厚生労働省『令和4年賃金構造基本統計調査』で大卒サラリーマン（正社員）の月収（所定内給与額