大手中華料理チェーン「餃子の王将」のフランチャイズ（FC）店舗のオーナーから激しい暴行を受けたり、暴言を吐かれて退社した20代後半の元店長が、近く警察に被害届を提出する意向であることがわかった。元店長A氏が「週刊文春」の取材に応じ、自身が受けた被害を明かした。【暴行の証拠写真】赤黒く腫れ上がり…餃子返しで殴られたA氏の肩“事件”が起こった店舗1967年、京都市・四条大宮で誕生した「餃子の王将」。1974年に