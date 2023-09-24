Ｐｅｒｆｕｍｅ・あ〜ちゃんこと西脇彩香が２２日、オフィシャルファンクラブ「Ｐ．Ｔ．Ａ．」の発足１５周年を記念グッズ、吉田カバンのブランド「ＰＯＲＴＥＲ」とのコラボアイテム「ＰＲＦＭ×ＰＯＴＲ」を身に着けた姿を公開した。インスタグラムに掲載した画像はグリーンの長袖カットソーに黒のミニスカ、オレンジのコラボバッグを肩からかけているというもの。真横からのショットでは小ぶりなバッグであ〜ちゃんのウエス