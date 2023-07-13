昨年9月、アメリカに住むある女性は父親が飼っていた犬に突然襲われ、鼻先を噛みちぎられてしまった。女性は失った鼻の一部に頭皮と額の上部の皮膚を移植したところ、鼻先から毛が生えるようになったという。英ニュースメディア『The Sun』などが伝えている。【この記事の他の写真を見る】米ペンシルベニア州ハリスバーグ在住のトリニティ・ロウルズさん（Trinity Rowles、20）は2022年9月9日、父親が飼っていた犬に襲われ、顔や腕